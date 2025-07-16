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Регион
16 июля, 05:24

Туризм в Восточной Финляндии почти полностью заглох без россиян

Yle: В Восточной Финляндии огромные проблемы с туризмом из-за отсутствия россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliya Arzamasova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliya Arzamasova

Туристический сектор Восточной Финляндии переживает серьёзные трудности из-за резкого сокращения потока российских гостей. Раньше российские путешественники составляли значительную часть посетителей региона, однако сейчас их почти не видно, что поставило бизнес в сложное положение. Об этом пишет Yle.

«Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район», — сказано в публикации.

Попытки привлечь туристов из Центральной Европы сталкиваются с препятствиями. К примеру, немецкий туроператор был вынужден отменить чартерные рейсы в Савонлинну из-за низкого спроса на поездки.

Сокращение доходов ощутимо ударило по всем предпринимателям, работающим в сфере туризма на востоке страны. Менеджер проектов Visit Finland отметил, что в некоторых случаях владельцы бизнеса не смогли выдержать финансовую нагрузку и были вынуждены закрыть свои заведения.

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Напомним, что граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финской стороны. Ранее Европарламент отклонил петицию русскоязычных финнов с просьбой о её открытии. Авторы документа указывали, что решение о закрытии границы вредит экономике восточной части страны.

Владимир Озеров
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