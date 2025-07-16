Туризм в Восточной Финляндии почти полностью заглох без россиян
Yle: В Восточной Финляндии огромные проблемы с туризмом из-за отсутствия россиян
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nataliya Arzamasova
Туристический сектор Восточной Финляндии переживает серьёзные трудности из-за резкого сокращения потока российских гостей. Раньше российские путешественники составляли значительную часть посетителей региона, однако сейчас их почти не видно, что поставило бизнес в сложное положение. Об этом пишет Yle.
«Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район», — сказано в публикации.
Попытки привлечь туристов из Центральной Европы сталкиваются с препятствиями. К примеру, немецкий туроператор был вынужден отменить чартерные рейсы в Савонлинну из-за низкого спроса на поездки.
Сокращение доходов ощутимо ударило по всем предпринимателям, работающим в сфере туризма на востоке страны. Менеджер проектов Visit Finland отметил, что в некоторых случаях владельцы бизнеса не смогли выдержать финансовую нагрузку и были вынуждены закрыть свои заведения.
Напомним, что граница между Россией и Финляндией закрыта по решению финской стороны. Ранее Европарламент отклонил петицию русскоязычных финнов с просьбой о её открытии. Авторы документа указывали, что решение о закрытии границы вредит экономике восточной части страны.