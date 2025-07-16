Туризм в Восточной Финляндии почти полностью заглох без россиян

Туристический сектор Восточной Финляндии переживает серьёзные трудности из-за резкого сокращения потока российских гостей. Раньше российские путешественники составляли значительную часть посетителей региона, однако сейчас их почти не видно, что поставило бизнес в сложное положение. Об этом пишет Yle.

«Многие туристические компании в Восточной Финляндии находятся в бедственном положении, потому что российские туристы больше не приезжают в этот район», — сказано в публикации.

Попытки привлечь туристов из Центральной Европы сталкиваются с препятствиями. К примеру, немецкий туроператор был вынужден отменить чартерные рейсы в Савонлинну из-за низкого спроса на поездки.

Сокращение доходов ощутимо ударило по всем предпринимателям, работающим в сфере туризма на востоке страны. Менеджер проектов Visit Finland отметил, что в некоторых случаях владельцы бизнеса не смогли выдержать финансовую нагрузку и были вынуждены закрыть свои заведения.