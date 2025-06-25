«Время вышло»: Президент Финляндии признал крах западного доминирования

Эпоха западного доминирования завершилась, и мир становится более многополярным. Такое заявление сделал президент Финляндии Александр Стубб перед началом саммита НАТО в Гааге.

«Время западного доминирования закончилось. Мы движемся к миру, который более транзакционный, более многополярный и более беспорядочный», — заявил Стубб журналистам.

По его словам, сейчас происходит глобальная трансформация мирового порядка. Говоря о саммите НАТО, финский лидер назвал его историческим, отметив, что альянс впервые со времён холодной войны возвращается к прежнему уровню оборонных расходов.

Стубб добавил, что после Первой мировой войны были допущены ошибки, тогда как после Второй мировой удалось достичь более сбалансированного положения. При этом после холодной войны, по его мнению, западные страны проявили интеллектуальную лень.