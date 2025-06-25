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25 июня, 09:11

Глава МИД Польши Сикорский: Путин разбудил гиганта, Европа потратится на оборону

ВС Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

ВС Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu

На форуме NATO Public Forum министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал резонансное заявление о последствиях действий России для европейской безопасности. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале НАТО.

Политик заявил, что своими действиями Владимир Путин «разбудил гиганта», вынудив европейские страны начать выделять значительные средства на оборону.

«Путин разбудил гиганта, мы начали тратить настоящие деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах», — сказал Сикорский

Польский дипломат выразил уверенность, что через несколько лет Россия окажется в ситуации, аналогичной положению СССР в 1980-х годах, когда Москве будет крайне сложно конкурировать с нарастающими военными расходами европейских государств. По его мнению, это создаст для РФ серьёзные стратегические трудности.

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Страны НАТО фактически отказали Трампу в требовании нарастить расходы на оборону

Ранее президент России Владимир Путин назвал «невероятной ложью» заявления, что Россия планирует напасть на НАТО. По словам главы государства, подобные заявления — результат намеренного введения в заблуждение, в которое Запад пытается заставить поверить общественность.

Алиса Хуссаин
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