Глава МИД Польши Сикорский: Путин разбудил гиганта, Европа потратится на оборону

На форуме NATO Public Forum министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал резонансное заявление о последствиях действий России для европейской безопасности. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале НАТО.

Политик заявил, что своими действиями Владимир Путин «разбудил гиганта», вынудив европейские страны начать выделять значительные средства на оборону.

«Путин разбудил гиганта, мы начали тратить настоящие деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах», — сказал Сикорский

Польский дипломат выразил уверенность, что через несколько лет Россия окажется в ситуации, аналогичной положению СССР в 1980-х годах, когда Москве будет крайне сложно конкурировать с нарастающими военными расходами европейских государств. По его мнению, это создаст для РФ серьёзные стратегические трудности.