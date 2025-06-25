Глава МИД Польши Сикорский: Путин разбудил гиганта, Европа потратится на оборону
ВС Польши. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / De Visu
На форуме NATO Public Forum министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сделал резонансное заявление о последствиях действий России для европейской безопасности. Трансляция мероприятия велась на официальном YouTube-канале НАТО.
Политик заявил, что своими действиями Владимир Путин «разбудил гиганта», вынудив европейские страны начать выделять значительные средства на оборону.
«Путин разбудил гиганта, мы начали тратить настоящие деньги. Речь идет о миллиардах и миллиардах», — сказал Сикорский
Польский дипломат выразил уверенность, что через несколько лет Россия окажется в ситуации, аналогичной положению СССР в 1980-х годах, когда Москве будет крайне сложно конкурировать с нарастающими военными расходами европейских государств. По его мнению, это создаст для РФ серьёзные стратегические трудности.
Ранее президент России Владимир Путин назвал «невероятной ложью» заявления, что Россия планирует напасть на НАТО. По словам главы государства, подобные заявления — результат намеренного введения в заблуждение, в которое Запад пытается заставить поверить общественность.