Санкции против РФ спровоцировали рост неформальной торговли рублями в Финляндии

Антироссийские санкции, введённые Финляндией, привели к неожиданному росту неформальной торговли рублями без посредников, особенно в торговых центрах страны. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

Согласно данным газеты, основной причиной стало прекращение банковских переводов между Финляндией и Россией весной 2022 года после начала СВО на Украине. Этот шаг Хельсинки создал значительные трудности для граждан, которым необходимо было переводить деньги, например, родственникам по другую сторону границы.

В ответ на это, как пишет Iltalehti, сформировался активный канал для обмена валюты. В русскоязычном телеграм-канале наблюдается оживлённая торговля рублями и евро, а иногда и украинскими гривнами. Там продавцы и покупатели напрямую договариваются об обмене валюты, полностью минуя банки. По данным издания, этот канал объединяет порядка 24 тысяч пользователей со всей страны, хотя наибольшая активность сосредоточена в Хельсинки и его окрестностях, судя по объявлениям.

Представители финансовой разведки Финляндии в свою очередь заявили, что подобные сделки по обмену валюты между частными лицами не подлежат официальному мониторингу со стороны регулирующих органов.