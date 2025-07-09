Санкции против РФ спровоцировали рост неформальной торговли рублями в Финляндии
Хельсинки. Обложка © unsplash.com / Supradoc
Антироссийские санкции, введённые Финляндией, привели к неожиданному росту неформальной торговли рублями без посредников, особенно в торговых центрах страны. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
Согласно данным газеты, основной причиной стало прекращение банковских переводов между Финляндией и Россией весной 2022 года после начала СВО на Украине. Этот шаг Хельсинки создал значительные трудности для граждан, которым необходимо было переводить деньги, например, родственникам по другую сторону границы.
В ответ на это, как пишет Iltalehti, сформировался активный канал для обмена валюты. В русскоязычном телеграм-канале наблюдается оживлённая торговля рублями и евро, а иногда и украинскими гривнами. Там продавцы и покупатели напрямую договариваются об обмене валюты, полностью минуя банки. По данным издания, этот канал объединяет порядка 24 тысяч пользователей со всей страны, хотя наибольшая активность сосредоточена в Хельсинки и его окрестностях, судя по объявлениям.
Представители финансовой разведки Финляндии в свою очередь заявили, что подобные сделки по обмену валюты между частными лицами не подлежат официальному мониторингу со стороны регулирующих органов.
Ранее Life.ru писал, что президент США Дональд Трамп «серьёзно» рассматривает возможность ввести новые «очень строгие» санкции против России. По словам американского лидера, прямо сейчас он обдумывает соответствующий законопроект, который должен пройти через Конгресс.