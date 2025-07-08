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Регион
8 июля, 17:07
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Трамп заявил, что «серьёзно» рассматривает возможность ввести санкции против РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что активно обдумывает возможность одобрить законопроект о новых санкциях в отношении России, который должен пройти через Конгресс. Об этом он заявил во время заседания своего кабинета.

Отвечая на вопрос о своей позиции относительно принятия и подписания этого законопроекта, Трамп отметил: «Сенаторы разрабатывают очень строгие санкции. Я внимательно это изучаю». Он подчеркнул, что рассматривает этот вопрос с большой серьёзностью.

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Также с 1 августа Соединённые Штаты, по заявлению Дональда Трампа, планируют ввести новые таможенные тарифы в отношении импорта из 14 стран. В перечень попали Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Южная Африка, Камбоджа, Бангладеш, Казахстан, Тунис, Сербия, Лаос, Мьянма, а также Босния и Герцеговина. Стоит отметить, что существенную роль в структуре американского импорта играют только первые четыре страны из этого списка. Новые пошлины начнут действовать с 1 августа

Николь Вербер
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