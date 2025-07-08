Трамп заявил, что «серьёзно» рассматривает возможность ввести санкции против РФ

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп сообщил, что активно обдумывает возможность одобрить законопроект о новых санкциях в отношении России, который должен пройти через Конгресс. Об этом он заявил во время заседания своего кабинета.

Отвечая на вопрос о своей позиции относительно принятия и подписания этого законопроекта, Трамп отметил: «Сенаторы разрабатывают очень строгие санкции. Я внимательно это изучаю». Он подчеркнул, что рассматривает этот вопрос с большой серьёзностью.