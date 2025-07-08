Трамп сообщил о введении новых пошлин против 14 стран с 1 августа

Президент США Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа пошлин в размере 25% и выше на товары из 14 стран. Об этом сообщила газета The New York Times.

В список вошли Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Индонезия, ЮАР, Камбоджа, Бангладеш, Казахстан, Тунис, Сербия, Лаос, Мьянма и Босния и Герцеговина. При этом лишь первые четыре государства имеют значительную долю в американском импорте.

Как считает колумнист Bloomberg Джон Отерс, 25-процентные пошлины для Японии, Южной Кореи и Малайзии, чья доля в импорте США составляет 4,5%, 4% и 1,6% соответственно, при длительном сохранении неизбежно сократят объёмы мировой торговли и замедлят экономический рост.

«Пнул консервную банку дальше по улице», — так Отерс охарактеризовал решение Трампа перенести срок введения пошлин с 9 июля на 1 августа.

Новые тарифы заменяют собой более высокие ставки, анонсированные в апреле. При этом большинство из них остались на прежнем уровне. Трамп также предупредил о возможном дополнительном повышении пошлин в случае введения ответных мер или организации реэкспорта через третьи страны.