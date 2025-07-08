Китай жёстко отреагировал на угрозы Трампа начать тарифную войну против сторонников БРИКС

Представитель МИД Китая Мао Нин ответила на заявление президента США Дональда Трампа о возможном введении 10-процентных пошлин против стран, поддерживающих БРИКС. Она заявила о бесперспективности такой протекционистской политики.

«В торговых и тарифных войнах нет победителей, а протекционизм не имеет будущего», — сказала она.

Мао Нин подчеркнула, что Китай выступает против использования таможенных пошлин как инструмента давления, считая, что это не отвечает интересам ни одной из сторон. Она также напомнила, что БРИКС не преследует цели межблоковой конфронтации, а является платформой для взаимодействия стран с формирующимися рынками, придерживаясь принципов открытости, инклюзивности и взаимовыгодного сотрудничества.