Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС
Трамп анонсировал 10-процентные пошлины в отношении стран-партнёров БРИКС
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai
Американский лидер Дональд Трамп заявил о планах введения 10-процентных торговых пошлин для стран, которые поддерживают политику БРИКС. Соответствующее заявление республиканец опубликовал в своей социальной сети Truth Social.
«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет», — написал президент Соединённых Штатов.
Ранее БРИКС призвал к отмене санкций и реформе Всемирной торговой организации. По итогам 17-го саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро, государства-участники организации выступили с призывом к отмене односторонних экономических санкций, которые наносят серьёзный ущерб правам человека. Также они подтвердили, что не вводят и не поддерживают санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН.