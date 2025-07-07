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7 июля, 02:50

Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС

Трамп анонсировал 10-процентные пошлины в отношении стран-партнёров БРИКС

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Американский лидер Дональд Трамп заявил о планах введения 10-процентных торговых пошлин для стран, которые поддерживают политику БРИКС. Соответствующее заявление республиканец опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет», — написал президент Соединённых Штатов.

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Ранее БРИКС призвал к отмене санкций и реформе Всемирной торговой организации. По итогам 17-го саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро, государства-участники организации выступили с призывом к отмене односторонних экономических санкций, которые наносят серьёзный ущерб правам человека. Также они подтвердили, что не вводят и не поддерживают санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН.

Алена Пенчугина
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