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6 июля, 19:02

Лидеры БРИКС призвали к отмене санкций, нарушающих права человека

БРИКС призвал к отмене санкций и реформе Всемирной торговой организации

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr.Ilkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr.Ilkin

По итогам 17-го саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро, государства-участники организации выступили с призывом к отмене односторонних экономических санкций, которые наносят серьёзный ущерб правам человека. Также члены объединения заявили о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) для восстановления доверия к этому важному институту.

«Осуждаем введение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, и вновь заявляем, что такие меры, в частности в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, имеют далеко идущие негативные последствия для прав человека», — указано в тексте итоговой декларации саммита.

Участники БРИКС призвали к отмене незаконных мер, подрывающих международное право и принципы Устава Организации объединённых наций (ООН). Также они подтвердили, что не вводят и не поддерживают санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН. Кроме того, документ акцентирует внимание на том, что ВТО остаётся единственным многосторонним институтом с необходимым мандатом и экспертизой для ведения международных торговых дискуссий, включая разработку новых правил торговли.

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Ранее Life.ru сообщал, что страны БРИКС договорились об укреплении военного и экономического сотрудничества. Участники подчеркнули намерение развивать всестороннее сотрудничество, особый акцент сделав на политическом и военном взаимодействии, экономическом и финансовом партнёрстве, а также культурном и межличностном обмене.

Полина Никифорова
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