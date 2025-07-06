Лидеры БРИКС призвали к отмене санкций, нарушающих права человека

По итогам 17-го саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро, государства-участники организации выступили с призывом к отмене односторонних экономических санкций, которые наносят серьёзный ущерб правам человека. Также члены объединения заявили о необходимости реформирования Всемирной торговой организации (ВТО) для восстановления доверия к этому важному институту.

«Осуждаем введение односторонних принудительных мер, противоречащих международному праву, и вновь заявляем, что такие меры, в частности в форме односторонних экономических санкций и вторичных санкций, имеют далеко идущие негативные последствия для прав человека», — указано в тексте итоговой декларации саммита.

Участники БРИКС призвали к отмене незаконных мер, подрывающих международное право и принципы Устава Организации объединённых наций (ООН). Также они подтвердили, что не вводят и не поддерживают санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН. Кроме того, документ акцентирует внимание на том, что ВТО остаётся единственным многосторонним институтом с необходимым мандатом и экспертизой для ведения международных торговых дискуссий, включая разработку новых правил торговли.