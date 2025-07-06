Страны БРИКС выразили озабоченность растущими рисками ядерного конфликта

На встрече в Рио-де-Жанейро страны БРИКС выразили серьезную тревогу по поводу ухудшающейся ситуации с глобальной безопасностью. Лидеры объединения заявили о своей обеспокоенности ростом международной напряжённости, особенно в контексте риска ядерной войны, и призвали к укреплению международного контроля над вооружениями.