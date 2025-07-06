Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 15:50

«Равенство и добрососедство»: Путин рассказал, что объединяет страны БРИКС

Путин: Страны БРИКС выступают за равенство и добрососедство

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Все государства, входящие в БРИКС, выступают за равенство и добрососедство, несмотря на разные модели развития. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита объединения.

«Подчеркну, государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. И при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что государства, входящие в объединение, стремятся активно участвовать в поддержании мировой стабильности, безопасности и создании условий для процветания. По его мнению, именно такой подход особенно важен в текущей сложной геополитической ситуации.

Путин заявил о росте числа единомышленников БРИКС
Путин заявил о росте числа единомышленников БРИКС

Ранее Путин сообщил, что экономическая мощь БРИКС значительно превосходит другие группы стран, в том числе «Большую семёрку». По прогнозам, к 2025 году совокупный ВВП стран БРИКС будет примерно на 25% выше, чем у G7.

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Путин
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar