«Равенство и добрососедство»: Путин рассказал, что объединяет страны БРИКС
Путин: Страны БРИКС выступают за равенство и добрососедство
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Все государства, входящие в БРИКС, выступают за равенство и добрососедство, несмотря на разные модели развития. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита объединения.
«Подчеркну, государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. И при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что государства, входящие в объединение, стремятся активно участвовать в поддержании мировой стабильности, безопасности и создании условий для процветания. По его мнению, именно такой подход особенно важен в текущей сложной геополитической ситуации.
Ранее Путин сообщил, что экономическая мощь БРИКС значительно превосходит другие группы стран, в том числе «Большую семёрку». По прогнозам, к 2025 году совокупный ВВП стран БРИКС будет примерно на 25% выше, чем у G7.