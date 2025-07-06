«Равенство и добрососедство»: Путин рассказал, что объединяет страны БРИКС

Все государства, входящие в БРИКС, выступают за равенство и добрососедство, несмотря на разные модели развития. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания саммита объединения.

«Подчеркну, государства БРИКС представляют разные модели развития, религии, самобытные цивилизации и культуры. И при этом все выступают за равенство и добрососедство, за приоритет традиционных ценностей, высоких идеалов дружбы и согласия», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что государства, входящие в объединение, стремятся активно участвовать в поддержании мировой стабильности, безопасности и создании условий для процветания. По его мнению, именно такой подход особенно важен в текущей сложной геополитической ситуации.