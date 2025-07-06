Путин указал на экономическое превосходство БРИКС над G7

Выступая на саммите БРИКС, президент России Владимир Путин отметил, что экономическая мощь объединения значительно превосходит другие группы стран, в том числе «Большую семёрку». По прогнозам, к 2025 году совокупный ВВП стран БРИКС будет примерно на 25% выше, чем у G7.

«На страны БРИКС приходится не только треть площади земной суши и почти половина населения планеты, но и 40% мировой экономики, а совокупный ВВП по паритету покупательной способности достигает уже 77 триллионов долларов. Кстати, по этому показателю БРИКС существенно превосходит некоторые другие объединения, в том числе и «Группу семи», там 57 триллионов долларов», — сказал глава государства.

Он отметил, что страны БРИКС активно развивают сотрудничество в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, культуры и гуманитарных связей. Российский лидер также подчеркнул, что расширенный состав БРИКС, включающий в себя ведущие страны Евразии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки, обладает значительным политическим, экономическим, научно-техническим и человеческим потенциалом.