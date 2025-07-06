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Регион
6 июля, 15:09

Путин: Однополярный мир, ориентированный на «золотой миллиард», уходит в прошлое

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Однополярный мир, ориентированный на интересы «золотого миллиарда», уступает место новой, более справедливой системе мироустройства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС.

Фрагмент выступления Путина на саммите БРИКС. Видео © Life.ru

«Уходит в прошлое однополярная система международных отношений, обслуживавшая интересы так называемого золотого миллиарда. И ей на смену идёт более справедливый многополярный мир», — сказал глава государства.

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Ранее сообщалось, что Путин принимает участие в саммите БРИКС. Российский лидер подключился к мероприятию дистанционно. По итогам встречи ожидается принятие итоговой декларации.

Наталья Демьянова
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