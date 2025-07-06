Путин по видеосвязи подключился к саммиту БРИКС

Президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите БРИКС, проходящем в Рио-де-Жанейро. Российский лидер подключился к мероприятию дистанционно, сообщает ТАСС.

Помощник главы государства Юрий Ушаков ранее связал затруднения с возможной встречей Путина и президентом Бразилии Лулы да Силвы с требованиями Международного уголовного суда (МУС). Он подчеркнул, что МУС, при активной поддержке европейских стран, выдал ордер на арест российского президента, основываясь на необоснованных обвинениях. По его словам, правительство Бразилии пока не определилось со своей позицией по этому вопросу. Ушаков отметил, что аналогичная ситуация наблюдалась два года назад во время саммита в Йоханнесбурге.

Путин участвует в ключевом пленарном заседании, посвящённом вопросам мира, безопасности и реформированию глобальной системы управления. В ходе саммита лидеры стран обсудят будущее сотрудничество в рамках БРИКС в различных сферах, включая политику, экономику, торговлю, культуру и гуманитарные обмены, а также обменяются мнениями по актуальным международным проблемам. По итогам встречи ожидается принятие итоговой декларации.