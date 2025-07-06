Лавров прилетел в Бразилию на саммит БРИКС

В Рио-де-Жанейро стартует один из ключевых саммитов года — встреча стран-участниц БРИКС. От России на мероприятии лично присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров. По данным РИА «Новости», дипломат уже прибыл в Бразилию. Его график участия в саммите распределён на два дня — 6 и 7 июля.

Лавров проведёт серию встреч и переговоров в рамках делегации, представляя официальную позицию Москвы по основным вопросам международной повестки.