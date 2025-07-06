Лавров прилетел в Бразилию на саммит БРИКС
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В Рио-де-Жанейро стартует один из ключевых саммитов года — встреча стран-участниц БРИКС. От России на мероприятии лично присутствует министр иностранных дел Сергей Лавров. По данным РИА «Новости», дипломат уже прибыл в Бразилию. Его график участия в саммите распределён на два дня — 6 и 7 июля.
Лавров проведёт серию встреч и переговоров в рамках делегации, представляя официальную позицию Москвы по основным вопросам международной повестки.
Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин не полетит в Бразилию, но всё же примет участие в саммите БРИКС — в формате видеоконференции. По его словам, у главы государства в это время запланированы и другие рабочие мероприятия. Основная сессия с участием Путина состоится 7 июля.