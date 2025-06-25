«Важнейший приоритет»: Кремль подтвердил участие России в июльском саммите БРИКС
Песков: РФ обязательно примет участие в июльском саммите БРИКС в Бразилии
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Россия примет участие в саммите БРИКС, что бы ни случилось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув важность БРИКС для внешней политики страны. Он добавил, что участие в саммите, который пройдёт в Рио-де-Жанейро в начале июля, уже запланировано.
«Россия в любом случае примет участие в работе этого саммита. Это один из важнейших приоритетов для нас — развитие БРИКС и наше участие в этом объединении», — сказал представитель Кремля.
Ранее сообщалось, что впервые за всю историю БРИКС председатель КНР Си Цзиньпин пропустит саммит объединения. Вместо него в Рио-де-Жанейро приедет премьер-министр Ли Цян — как это уже было на саммите G20 в Индии в 2023 году. Пекин объяснил решение плотным графиком лидера.