«Важнейший приоритет»: Кремль подтвердил участие России в июльском саммите БРИКС

Россия примет участие в саммите БРИКС, что бы ни случилось. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, подчеркнув важность БРИКС для внешней политики страны. Он добавил, что участие в саммите, который пройдёт в Рио-де-Жанейро в начале июля, уже запланировано.

«Россия в любом случае примет участие в работе этого саммита. Это один из важнейших приоритетов для нас — развитие БРИКС и наше участие в этом объединении», — сказал представитель Кремля.