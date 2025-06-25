Си Цзиньпин не примет участие в саммите БРИКС в Бразилии

Председатель Китая Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС, который пройдёт 6–7 июля в Рио-де-Жанейро. Это первый раз за всю историю объединения, когда он не примет участие в таком событии. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на информированные источники.

Китай сообщил Бразилии, что у Си Цзиньпина нет свободного времени. Вместо него на саммите будет премьер-министр Ли Цян, как уже было на встрече G20 в Индии в 2023 году. В Пекине отметили, что за последний год он уже дважды встречался с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

«В нестабильном и турбулентном мире страны БРИКС сохраняют свою стратегическую решимость и работают сообща во имя глобального мира, стабильности и развития», — сказал глава МИД КНР Го Цзякунь.

По словам официальных лиц, знакомых с ситуацией, Пекин сообщил бразильскому правительству о проблемах в расписании председателя. Раньше он всегда лично участвовал в саммитах, кроме случаев онлайн-участия во время пандемии.

В 2023 году на саммите в Южной Африке Си Цзиньпин также не выступал лично, вместо него говорил министр торговли. В Бразилии расстроены отсутствием китайского лидера, поскольку Лула да Силва недавно ездил в Пекин с надеждой на его визит.