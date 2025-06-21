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21 июня, 10:12

Ушаков: Путин примет участие в саммите БРИКС, организованном в Бразилии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit

Президент России Владимир Путин планирует участвовать в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Бразилии 6-7 июля. Однако формат его участия ещё не определён, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Пока не решено, в каком формате», — пояснил он.

Тем не менее, Ушаков подтвердил, что Путин обязательно будет присутствовать на саммите.

«Безусловно», — добавил он ТАСС.

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Ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2025 Владимир Путин заявил, что доля стран G7 в мировой экономике неуклонно снижается, тогда как влияние государств, входящих в БРИКС, стабильно увеличивается. По его словам, это объективный процесс, который можно проследить по динамике за предыдущие годы.

Анастасия Никонорова
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