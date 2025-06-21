Ушаков: Путин примет участие в саммите БРИКС, организованном в Бразилии
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / justit
Президент России Владимир Путин планирует участвовать в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Бразилии 6-7 июля. Однако формат его участия ещё не определён, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Пока не решено, в каком формате», — пояснил он.
Тем не менее, Ушаков подтвердил, что Путин обязательно будет присутствовать на саммите.
«Безусловно», — добавил он ТАСС.
Ранее на пленарном заседании ПМЭФ-2025 Владимир Путин заявил, что доля стран G7 в мировой экономике неуклонно снижается, тогда как влияние государств, входящих в БРИКС, стабильно увеличивается. По его словам, это объективный процесс, который можно проследить по динамике за предыдущие годы.