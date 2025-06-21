Ушаков: Путин примет участие в саммите БРИКС, организованном в Бразилии

Президент России Владимир Путин планирует участвовать в предстоящем саммите БРИКС, который состоится в Бразилии 6-7 июля. Однако формат его участия ещё не определён, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Пока не решено, в каком формате», — пояснил он.

Тем не менее, Ушаков подтвердил, что Путин обязательно будет присутствовать на саммите.

«Безусловно», — добавил он ТАСС.