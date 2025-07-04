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4 июля, 10:28

Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии по видеосвязи

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин будет участвовать по видеосвязи в пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдёт в воскресенье в Бразилии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«В воскресенье у президента ещё несколько рабочих мероприятий готовится, в частности, 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро, Бразилия, работает саммит БРИКС. И в воскресенье президент будет принимать участие в режиме видеоконференции в главном пленарном заседании этого саммита», — сказал представитель Кремля.

В Кремле объяснили участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи
В Кремле объяснили участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин не будет участвовать в грядущем саммите БРИКС из-за отсутствия свободного времени. Это первый случай, когда китайский лидер не посетит подобное мероприятие. Поднебесную на саммите будет представлять премьер-министр Ли Цян.

Александр Юнашев
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