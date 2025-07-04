Путин примет участие в саммите БРИКС в Бразилии по видеосвязи

Российский президент Владимир Путин будет участвовать по видеосвязи в пленарном заседании саммита БРИКС, который пройдёт в воскресенье в Бразилии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков во время брифинга.

«В воскресенье у президента ещё несколько рабочих мероприятий готовится, в частности, 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро, Бразилия, работает саммит БРИКС. И в воскресенье президент будет принимать участие в режиме видеоконференции в главном пленарном заседании этого саммита», — сказал представитель Кремля.