В Кремле объяснили участие Путина в саммите БРИКС по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин будет участвовать в ключевых мероприятиях саммита БРИКС в режиме онлайн, посредством видеосвязи. Об этом журналистам рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Президент будет участвовать по видеосвязи в основных мероприятиях этого саммита», — сказал представитель Кремля.

Данное решение, как уточнил Ушаков, продиктовано «определёнными сложностями», обусловленными предписаниями Международного уголовного суда (МУС). По словам помощника президента, бразильское правительство не заняло чёткую позицию, которая позволила бы Путину очно принять участие в этом заседании.

Следует отметить, что в марте 2023 года досудебная палата МУС — юрисдикция которого не признаётся Российской Федерацией — выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. МУС предъявляет российской стороне обвинения, в частности, в «депортации» детей, хотя российские власти утверждают, что спасали их от обстрелов со стороны Украины и перемещали из зоны конфликта в безопасные области.