Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова потребовала от Международного уголовного суда (МУС) и всего мирового сообщества немедленного расследования военных преступлений британских военнослужащих. Об этом она сообщила у себя в телеграм-канале.

Захарова напомнила, что журналисты «Би-би-си» получили свидетельства о систематических внесудебных казнях мирных жителей, включая несовершеннолетних, совершённых британскими солдатами в Афганистане и Ираке. Согласно данным телеканала, отличились жесткостью военнослужащие специальной воздушной службы Великобритании (Special Air Service, SAS). Лондон, по результатам расследования, активно пытался скрыть эти зверства.

«То, о чём рассказали журналисты «Би-би-си», должно стать предметом разбирательств международного сообщества, включая ООН. Как минимум этим кейсом должен заинтересоваться спецдокладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях и СПЧ ООН. Ну и наконец, паршивый МУС мог бы уже вплотную заняться британскими военными преступлениями», — указала дипломат.

Расследование также обнаружило, что Лондон намеренно отправлял в зоны боевых действий психически нездоровых солдат, что приводило к новым жертвам среди мирных жителей.

Ранее российские солдаты подстрелили заочно приговорённого в ДНР британского наёмника Кристофера Гаррета позывным Свомпи. Он был ликвидирован неподалёку от города Изюм. Вместе с ним был убит ещё один иностранный наймит. Сам боевик служил в «Азове»*.