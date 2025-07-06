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6 июля, 14:15

Захарова показала уникальные номера кортежа Лаврова в Бразилии

На машине кортежа Лаврова в Бразилии написан лозунг «Мы – Россия! Мы – Лавров!»

Кортеж Лаврова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Кортеж Лаврова. Обложка © Telegram / Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале фотографии автомобильных номеров кортежа Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро. На номерах размещена надпись на русском языке: «Мы – Россия! Мы – Лавров!»

«Сергей Лавров прибыл накануне в Рио-де-Жанейро. По номерам машин кортежа это понятно всем», — написала Захарова.

Автомобильные номера кортежа Лаврова в Рио-де-Жанейро содержат надписи на русском языке, что особенно символично на территории Бразилии. Такой дизайн номерных знаков несёт в себе чёткий патриотичный посыл, подчёркивая национальную идентичность российской делегации.

Подобное оформление служебного транспорта главы МИД представляет собой публичную демонстрацию российской позиции в рамках важного международного мероприятия. Это не просто техническая деталь, а осознанный дипломатический жест, направленный на визуальное закрепление присутствия России на мировой арене.

Министр иностранных дел РФ прибыл в Бразилию для участия в XVII саммите БРИКС, который пройдёт 6-7 июля. Лавров возглавляет российскую делегацию и проведёт ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.

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Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует личный визит в Бразилию для участия в саммите БРИКС. Однако президент примет участие в мероприятии посредством видеосвязи. Песков пояснил, что в это время у главы государства намечены и другие рабочие дела. Ключевая сессия с участием Путина запланирована на 7 июля.

Алиса Хуссаин
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