Захарова показала уникальные номера кортежа Лаврова в Бразилии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём Telegram-канале фотографии автомобильных номеров кортежа Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро. На номерах размещена надпись на русском языке: «Мы – Россия! Мы – Лавров!»

«Сергей Лавров прибыл накануне в Рио-де-Жанейро. По номерам машин кортежа это понятно всем», — написала Захарова.

Автомобильные номера кортежа Лаврова в Рио-де-Жанейро содержат надписи на русском языке, что особенно символично на территории Бразилии. Такой дизайн номерных знаков несёт в себе чёткий патриотичный посыл, подчёркивая национальную идентичность российской делегации.

Подобное оформление служебного транспорта главы МИД представляет собой публичную демонстрацию российской позиции в рамках важного международного мероприятия. Это не просто техническая деталь, а осознанный дипломатический жест, направленный на визуальное закрепление присутствия России на мировой арене.

Министр иностранных дел РФ прибыл в Бразилию для участия в XVII саммите БРИКС, который пройдёт 6-7 июля. Лавров возглавляет российскую делегацию и проведёт ряд двусторонних встреч на полях мероприятия.