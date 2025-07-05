Выставка, награждение и саммит БРИКС: В Кремле рассказали о ближайших планах Путина

В воскресенье, 6 июля, российский президент Владимир Путин проведёт ряд значимых мероприятий. Его рабочий график откроется посещением выставки ОНФ под названием «Всё для Победы!», где будут представлены результаты трёхлетней работы Народного фронта.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, после этого глава государства присоединится к церемонии вручения наград тем, кто внёс вклад в поддержку участников СВО, их близких и мирных жителей новых и приграничных регионов.

Позднее российский лидер по видеосвязи примет участие в основном пленарном заседании XVII саммита БРИКС. Форум, председательство в котором осуществляет Бразилия, проходит в Рио-де-Жанейро. В центре внимания лидеров будут вопросы глобального мира, безопасности и необходимость реформирования системы мирового управления.

Участники планируют обсудить перспективы расширения сотрудничества стран БРИКС в политике, экономике, торговле, а также в культурной и гуманитарной сферах. Предусмотрен и обмен мнениями по самым острым международным проблемам. Завершится заседание, как ожидается, принятием общей декларации.