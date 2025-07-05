Путин отметил вклад КПРФ в укрепление суверенитета России

Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам проходящего девятнадцатого Отчётно-выборного съезда КПРФ. В своём послании, опубликованном на сайте Кремля, глава государства особо отметил, что сторонники партии активно вовлечены в деятельность по укреплению суверенитета Российской Федерации во всех ключевых сферах.

«Более 10 тысяч ваших депутатов, работающих в представительных органах власти всех уровней, выдвигают конкретные инициативы и предложения, направленные на защиту социальных и трудовых прав граждан, поддержку промышленности, ОПК, сельского хозяйства, образования и науки», — сказано в телеграмме.

По словам российского лидера, сторонники КПРФ активно участвуют в проектах по укреплению российского суверенитета и патриотического воспитания молодёжи. Путин отметил, что коммунисты открыты к диалогу, поднимают злободневные проблемы и предлагают их решения.

Президент также высоко оценил работу фракции КПРФ в Госдуме, в том числе, в сферах парламентской дипломатии, сбережения исторической правды и развития международных связей. Крупным и значимым вкладом в это взаимодействие стал Международный антифашистский форум, организованный коммунистами к 80-летию Великой Победы.