Путин обсудил с Совбезом противодействие наркоугрозе
Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить меры противодействия незаконному обороту наркотиков.
Заседание Совбеза РФ. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
В ходе оперативного совещания, которое глава государства провёл в пятницу с постоянными членами Совбеза, он отметил, что борьба с наркотрафиком является одним из ключевых направлений правоохранительной деятельности. Путин напомнил, что в России действует стратегия противодействия наркоугрозе до 2030 года, и предложил проанализировать ход её реализации.
Он также призвал обсудить дополнительные меры, которые необходимо принять, исходя из текущей ситуации в этой сфере и уже достигнутых результатов в рамках стратегии.
На совещании присутствовали высокопоставленные представители власти, в том числе:
- Валентина Матвиенко – председатель Совета Федерации;
- Вячеслав Володин – председатель Государственной Думы;
- Дмитрий Медведев – заместитель председателя Совета Безопасности;
- Владимир Колокольцев – министр внутренних дел;идента;
- Николай Патрушев – помощник президента;
- Владимир Колокольцев – Министр внутренних дел;
- Александр Бортников – директор ФСБ;
- Сергей Иванов – специальный представитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности.
Ранее в Челябинской области ликвидировали лабораторию с наркотиками на 1,5 млрд. По данным следствия, двое подозреваемых организовали производство запрещённых веществ в частном доме в Карталинском районе. Готовая продукция складировалась в тайниках, откуда её забирали курьеры для распространения по различным регионам России. Одна «закладка» могла содержать от 15 до 20 кг наркотических веществ.