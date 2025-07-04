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4 июля, 11:43

Путин обсудил с Совбезом противодействие наркоугрозе

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить меры противодействия незаконному обороту наркотиков.

Заседание Совбеза РФ. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

В ходе оперативного совещания, которое глава государства провёл в пятницу с постоянными членами Совбеза, он отметил, что борьба с наркотрафиком является одним из ключевых направлений правоохранительной деятельности. Путин напомнил, что в России действует стратегия противодействия наркоугрозе до 2030 года, и предложил проанализировать ход её реализации.

Он также призвал обсудить дополнительные меры, которые необходимо принять, исходя из текущей ситуации в этой сфере и уже достигнутых результатов в рамках стратегии.

На совещании присутствовали высокопоставленные представители власти, в том числе:

  • Валентина Матвиенко – председатель Совета Федерации;
  • Вячеслав Володин – председатель Государственной Думы;
  • Дмитрий Медведев – заместитель председателя Совета Безопасности;
  • Владимир Колокольцев – министр внутренних дел;идента;
  • Николай Патрушев – помощник президента;
  • Владимир Колокольцев – Министр внутренних дел;
  • Александр Бортников – директор ФСБ;
  • Сергей Иванов – специальный представитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности.
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Ранее в Челябинской области ликвидировали лабораторию с наркотиками на 1,5 млрд. По данным следствия, двое подозреваемых организовали производство запрещённых веществ в частном доме в Карталинском районе. Готовая продукция складировалась в тайниках, откуда её забирали курьеры для распространения по различным регионам России. Одна «закладка» могла содержать от 15 до 20 кг наркотических веществ.

Никита Никонов
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