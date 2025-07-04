Путин обсудил с Совбезом противодействие наркоугрозе

Президент России Владимир Путин предложил постоянным членам Совета безопасности обсудить меры противодействия незаконному обороту наркотиков.

Заседание Совбеза РФ. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

В ходе оперативного совещания, которое глава государства провёл в пятницу с постоянными членами Совбеза, он отметил, что борьба с наркотрафиком является одним из ключевых направлений правоохранительной деятельности. Путин напомнил, что в России действует стратегия противодействия наркоугрозе до 2030 года, и предложил проанализировать ход её реализации.

Он также призвал обсудить дополнительные меры, которые необходимо принять, исходя из текущей ситуации в этой сфере и уже достигнутых результатов в рамках стратегии.

На совещании присутствовали высокопоставленные представители власти, в том числе:

Валентина Матвиенко – председатель Совета Федерации;

Вячеслав Володин – председатель Государственной Думы;

Дмитрий Медведев – заместитель председателя Совета Безопасности;

Владимир Колокольцев – министр внутренних дел;идента;

Николай Патрушев – помощник президента;

Владимир Колокольцев – Министр внутренних дел;

Александр Бортников – директор ФСБ;

Сергей Иванов – специальный представитель президента по вопросам экологии, транспорта и природоохранной деятельности.