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28 июня, 10:04

12 кг марихуаны в 149 полимерных пакетах нашли у рэпера-наркобарона в Петербурге

Обложка © Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

Обложка © Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

В Санкт-Петербурге задержали двух мужчин по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО.

Задержание рэпера и его подельника. Видео © Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и ЛО

Оперативники установили, что 23-летний рэпер из Петербурга хранил крупные партии запрещённых веществ в своей квартире на Таллинской улице и занимался их фасовкой. Его 36-летний сообщник из Тюменской области непосредственно занимался сбытом, раскладывая свертки с наркотиками в Петербурге и Ленинградской области.

В ходе обыска у младшего фигуранта изъяли около 12 кг травы, расфасованной в 149 вакуумных пакетов, а также ещё 500 граммов других запрещённых веществ, электронные весы и упаковку. По факту их деятельности возбуждено два уголовных дела по статье о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Правоохранительные органы продолжают выяснять все обстоятельства преступления.

ФСБ показала видео задержания наркокурьеров с тонной кокаина
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В конце мая Life.ru сообщал, как российские таможенники и сотрудники ФСБ нашли более 15,6 килограмма кокаина в фуре с розами, привезёнными из Эквадора. Оценка стоимости этой партии на чёрном рынке составила 200 миллионов рублей.

Александра Мышляева
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