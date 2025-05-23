Более 15 кг кокаина пытались провезти в Россию в эквадорских розах

Российские таможенники и сотрудники ФСБ выявили более 15,6 кг кокаина в фуре с розами, привезёнными из Эквадора. Стоимость наркотика на чёрном рынке составляет около 200 млн рублей. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

Российские таможенники и сотрудники ФСБ выявили более 15,6 кг кокаина в фуре с розами, привезёнными из Эквадора. Видео © ФТС России

Оперативники установили получателя груза, им оказался гражданин Колумбии. Действуя по указанию кураторов, он спрятал картонные коробки с цветами в арендованном гараже в Московской области. Там изъято четыре полимерных пакета с белым порошком, и ещё четыре – при обыске съёмной квартиры подозреваемого.

Экспертиза установила, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.