Более 15 кг кокаина пытались провезти в Россию в эквадорских розах
Обложка © ФТС России
Российские таможенники и сотрудники ФСБ выявили более 15,6 кг кокаина в фуре с розами, привезёнными из Эквадора. Стоимость наркотика на чёрном рынке составляет около 200 млн рублей. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.
Российские таможенники и сотрудники ФСБ выявили более 15,6 кг кокаина в фуре с розами, привезёнными из Эквадора. Видео © ФТС России
Оперативники установили получателя груза, им оказался гражданин Колумбии. Действуя по указанию кураторов, он спрятал картонные коробки с цветами в арендованном гараже в Московской области. Там изъято четыре полимерных пакета с белым порошком, и ещё четыре – при обыске съёмной квартиры подозреваемого.
Экспертиза установила, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
Напомним, ранее ФСБ пресекла две транзитные поставки в ЕС из Латинской Америки более 1,8 тонны кокаина на 6 млрд рублей. Причастными к транзиту первой партии — более тонны наркотика — оказались два украинца, один из них получил в 2022 году российское гражданство. Их задержали с поличным. Ещё одну партию — более чем на 700 кг — нашли у двух граждан одного из государств Южной Америки.