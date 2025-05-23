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Регион
23 мая, 08:31

Более 15 кг кокаина пытались провезти в Россию в эквадорских розах

Обложка © ФТС России

Обложка © ФТС России

Российские таможенники и сотрудники ФСБ выявили более 15,6 кг кокаина в фуре с розами, привезёнными из Эквадора. Стоимость наркотика на чёрном рынке составляет около 200 млн рублей. Об этом Life.ru сообщили в ФТС России.

Российские таможенники и сотрудники ФСБ выявили более 15,6 кг кокаина в фуре с розами, привезёнными из Эквадора. Видео © ФТС России

Оперативники установили получателя груза, им оказался гражданин Колумбии. Действуя по указанию кураторов, он спрятал картонные коробки с цветами в арендованном гараже в Московской области. Там изъято четыре полимерных пакета с белым порошком, и ещё четыре – при обыске съёмной квартиры подозреваемого.

Экспертиза установила, что это кокаин. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

В Петербурге задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей
В Петербурге задержали партию кокаина на полмиллиарда рублей

Напомним, ранее ФСБ пресекла две транзитные поставки в ЕС из Латинской Америки более 1,8 тонны кокаина на 6 млрд рублей. Причастными к транзиту первой партии — более тонны наркотика — оказались два украинца, один из них получил в 2022 году российское гражданство. Их задержали с поличным. Ещё одну партию — более чем на 700 кг — нашли у двух граждан одного из государств Южной Америки.

Александра Вишнякова
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