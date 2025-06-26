Путин поздравил Зюганова с днём рождения, а тот пообещал угостить президента яблоками

«Владимир Владимирович, спасибо, что не забываете в это суровое время», — ответил Зюганов на поздравления по телефону.

«В Китай пригласили и меня. Мы сейчас подписываем меморандум с компартией Китая. Председатель Cи очень гордится тёплыми отношениями с нашей страной и вами. Наши молодые депутаты прошли стажировку [в Китае]. И КНДР, они молодцы, посол участвовал с нами в посадке «Сада Победы». Угостим вас вкусными яблоками и клубникой. Они шикарные», — заявил парламентарий.