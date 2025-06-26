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Регион
26 июня, 09:08

Путин поздравил Зюганова с днём рождения, а тот пообещал угостить президента яблоками

Путин позвонил Зюганову, чтобы поздравить с 81-м днём рождения

Геннадий Зюганов. Обложка © Life.ru

Геннадий Зюганов. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин позвонил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, чтобы поздравить с 81-м днём рождения.

Видео с беседой политикой публикует телеграм-канал «Вы слушали маяк».

«Владимир Владимирович, спасибо, что не забываете в это суровое время», — ответил Зюганов на поздравления по телефону.

Путин позвонил Зюганову, чтобы поздравить с 81-м с днём рождения. Видео © Telegram/«Вы слушали маяк»

Лидер КПРФ в свою очередь пообещал угостить президента яблоками и «шикарной клубникой».

«В Китай пригласили и меня. Мы сейчас подписываем меморандум с компартией Китая. Председатель Cи очень гордится тёплыми отношениями с нашей страной и вами. Наши молодые депутаты прошли стажировку [в Китае]. И КНДР, они молодцы, посол участвовал с нами в посадке «Сада Победы». Угостим вас вкусными яблоками и клубникой. Они шикарные», — заявил парламентарий.

Путин тепло поздравил Си Цзиньпина с 72-летием
Путин тепло поздравил Си Цзиньпина с 72-летием

А 14 июня Путин в ходе телефонного разговора поздравил американского коллегу с днём рождения. Дональду Трампу исполнилось 79 лет.

Александра Вишнякова
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