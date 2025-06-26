Путин поздравил Зюганова с днём рождения, а тот пообещал угостить президента яблоками
Путин позвонил Зюганову, чтобы поздравить с 81-м днём рождения
Геннадий Зюганов. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин позвонил лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, чтобы поздравить с 81-м днём рождения.
Видео с беседой политикой публикует телеграм-канал «Вы слушали маяк».
«Владимир Владимирович, спасибо, что не забываете в это суровое время», — ответил Зюганов на поздравления по телефону.
Путин позвонил Зюганову, чтобы поздравить с 81-м с днём рождения. Видео © Telegram/«Вы слушали маяк»
Лидер КПРФ в свою очередь пообещал угостить президента яблоками и «шикарной клубникой».
«В Китай пригласили и меня. Мы сейчас подписываем меморандум с компартией Китая. Председатель Cи очень гордится тёплыми отношениями с нашей страной и вами. Наши молодые депутаты прошли стажировку [в Китае]. И КНДР, они молодцы, посол участвовал с нами в посадке «Сада Победы». Угостим вас вкусными яблоками и клубникой. Они шикарные», — заявил парламентарий.