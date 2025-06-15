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15 июня, 15:24

Путин тепло поздравил Си Цзиньпина с 72-летием

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент РФ Владимир Путин обратился с искренними поздравлениями к председателю КНР Си Цзиньпину, которому сегодня исполнилось 72 года. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент [РФ Владимир] Путин сегодня направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с днём рождения. Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», — уточнил он.

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Ранее российский лидер Владимир Путин анонсировал запуск новых совместных проектов России и Китая в энергетической сфере. В частности, он отметил, что к 2027 году начнёт работу Дальневосточный газовый маршрут, который обеспечит Китаю ежегодные поставки до 10 миллиардов кубометров природного газа.

Татьяна Миссуми
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