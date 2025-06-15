Путин тепло поздравил Си Цзиньпина с 72-летием

Президент РФ Владимир Путин обратился с искренними поздравлениями к председателю КНР Си Цзиньпину, которому сегодня исполнилось 72 года. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент [РФ Владимир] Путин сегодня направил телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину, в которой тепло поздравил его с днём рождения. Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», — уточнил он.