За трое суток Россия сделала два значительных шага для сближения с Китаем, сообщило китайское издание Sohu в статье, переведённой АБН24.

Так, Россия нарастила экспорт нефти в Китай на 2,5 млн тонн по десятилетнему контракту, что обеспечит Москве многомиллиардные доходы ежегодно, отметили китайские аналитики. Кроме того, замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия открыто делится с Китаем информацией о переговорах с США.

Эти неожиданные шаги Москвы вызвали раздражение в США и Европе, так как они фактически нейтрализовали попытки Запада усилить давление на Россию.