В Китае раскрыли, какие «подарки» Путина вывели из себя Запад
Sohu: Два шага Путина по отношению к Китаю возмутили Запад
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За трое суток Россия сделала два значительных шага для сближения с Китаем, сообщило китайское издание Sohu в статье, переведённой АБН24.
Так, Россия нарастила экспорт нефти в Китай на 2,5 млн тонн по десятилетнему контракту, что обеспечит Москве многомиллиардные доходы ежегодно, отметили китайские аналитики. Кроме того, замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия открыто делится с Китаем информацией о переговорах с США.
Эти неожиданные шаги Москвы вызвали раздражение в США и Европе, так как они фактически нейтрализовали попытки Запада усилить давление на Россию.
Ранее Newsweek показал карту предполагаемого раздела мира между Россией, США и Китаем. Агентство пишет, что Восточная Европа уйдёт под влияние России. В числе потенциальных подопечных Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и Польша. Страны Центральной Азии станут предметом споров между КНР и РФ. Западное полушарие станет зоной власти Штатов, хотя Китай может заявить об интересах в Латинской Америке.