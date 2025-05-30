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30 мая, 07:21

В Китае раскрыли, какие «подарки» Путина вывели из себя Запад

Sohu: Два шага Путина по отношению к Китаю возмутили Запад

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

За трое суток Россия сделала два значительных шага для сближения с Китаем, сообщило китайское издание Sohu в статье, переведённой АБН24.

Так, Россия нарастила экспорт нефти в Китай на 2,5 млн тонн по десятилетнему контракту, что обеспечит Москве многомиллиардные доходы ежегодно, отметили китайские аналитики. Кроме того, замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил, что Россия открыто делится с Китаем информацией о переговорах с США.

Эти неожиданные шаги Москвы вызвали раздражение в США и Европе, так как они фактически нейтрализовали попытки Запада усилить давление на Россию.

Новый миропорядок: Трамп задумал провернуть сделку века с Россией и Китаем
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Ранее Newsweek показал карту предполагаемого раздела мира между Россией, США и Китаем. Агентство пишет, что Восточная Европа уйдёт под влияние России. В числе потенциальных подопечных Чехия, Словакия, Болгария, Румыния и Польша. Страны Центральной Азии станут предметом споров между КНР и РФ. Западное полушарие станет зоной власти Штатов, хотя Китай может заявить об интересах в Латинской Америке.

Оксана Попова
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