«Качество великой державы»: Внешняя политика России стала примером для Китая
Эксперт Лексютина заявила, что Китай перенимает опыт внешней политики России
Флаги Китая и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andy.LIU
Заместитель директора института Китая и Современной Азии РАН Яна Лексютина выразила принципиальное несогласие с утверждением о зависимости России от КНР. По её словам, сегодня растёт взаимодействие между двумя странами, китайские товары всё чаще проникают на российский рынок, а РФ увеличивает поставки углеводородов.
Однако Москва не действует в интересах Пекина в ущерб своим собственным. В действительности обе страны следуют своим путём, а в сфере внешней политики складывается ситуация, когда Китай начинает брать пример у России, подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».
«У России есть качество великой державы, способность правильно вести внешнюю политику, быть активным на мировой арене, заставлять себя слушать и прислушиваться», — отметила эксперт.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о новых совместных инициативах Москвы и Пекина в энергетике. В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил желание усилить политическое сотрудничество между двумя государствами.