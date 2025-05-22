«Качество великой державы»: Внешняя политика России стала примером для Китая

Заместитель директора института Китая и Современной Азии РАН Яна Лексютина выразила принципиальное несогласие с утверждением о зависимости России от КНР. По её словам, сегодня растёт взаимодействие между двумя странами, китайские товары всё чаще проникают на российский рынок, а РФ увеличивает поставки углеводородов.

Однако Москва не действует в интересах Пекина в ущерб своим собственным. В действительности обе страны следуют своим путём, а в сфере внешней политики складывается ситуация, когда Китай начинает брать пример у России, подчеркнула собеседница РИА «ФедералПресс».