Китай встал на защиту России из-за нового «наказания» ЕС без разрешения Совбеза ООН
Китай выразил протест в связи с 17-м пакетом антироссийских санкций ЕС
Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru
Китай выступил с резкой критикой в отношении 17-го пакета санкций Евросоюза против России, который не был санкционирован Совбезом ООН и коснулся в том числе ряда китайских компаний. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге для прессы выразила решительное несогласие Пекина с данными мерами.
«Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не получивших одобрения Совета Безопасности ООН, и выражает решительное недовольство и твёрдое несогласие с необоснованными санкциями, введёнными со стороны Евросоюза в отношении китайских компаний», — сказала Мао Нин.
Напомним, что 14 мая послы стран ЕС договорились о введении 17-го пакета санкций против России. В его состав вошли ограничения на 189 танкеров, которые под разными флагами перевозят российскую нефть. Экономист в беседе с Life.ru отметил, что меры не содержат ничего принципиально нового и не должны существенно повлиять на ситуацию. В то же время в Европейском союзе уже работают над подготовкой 18-го пакета санкций.