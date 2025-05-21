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Регион
21 мая, 09:08

Китай встал на защиту России из-за нового «‎наказания» ЕС без разрешения Совбеза ООН

Китай выразил протест в связи с 17-м пакетом антироссийских санкций ЕС

Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Главы РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Обложка © Life.ru

Китай выступил с резкой критикой в отношении 17-го пакета санкций Евросоюза против России, который не был санкционирован Совбезом ООН и коснулся в том числе ряда китайских компаний. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге для прессы выразила решительное несогласие Пекина с данными мерами.

«Китайская сторона последовательно выступает против односторонних санкций, не имеющих оснований в международном праве и не получивших одобрения Совета Безопасности ООН, и выражает решительное недовольство и твёрдое несогласие с необоснованными санкциями, введёнными со стороны Евросоюза в отношении китайских компаний», — сказала Мао Нин.

ЕС раскрыл содержание 17-го пакета антироссийских санкций
ЕС раскрыл содержание 17-го пакета антироссийских санкций

Напомним, что 14 мая послы стран ЕС договорились о введении 17-го пакета санкций против России. В его состав вошли ограничения на 189 танкеров, которые под разными флагами перевозят российскую нефть. Экономист в беседе с Life.ru отметил, что меры не содержат ничего принципиально нового и не должны существенно повлиять на ситуацию. В то же время в Европейском союзе уже работают над подготовкой 18-го пакета санкций.

Наталья Афонина
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