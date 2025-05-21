Китай встал на защиту России из-за нового «‎наказания» ЕС без разрешения Совбеза ООН

Китай выступил с резкой критикой в отношении 17-го пакета санкций Евросоюза против России, который не был санкционирован Совбезом ООН и коснулся в том числе ряда китайских компаний. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге для прессы выразила решительное несогласие Пекина с данными мерами.