ЕС раскрыл содержание 17-го пакета антироссийских санкций
ЕС ввёл санкции против 17 физлиц и 58 юрлиц, включая компанию «Сургутнефтегаз»
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В рамках 17-го пакета санкций ЕС против России введены ограничения в отношении 17 физических и 58 юридических лиц, включая компанию «Сургутнефтегаз». Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.
«75 лиц (17 физических и 58 юридических) были добавлены в санкционный список, в том числе «Сургутнефтегаз», крупный российских производитель нефти и газа», — говорится в сообщении ведомства.
В «Официальном журнале» ЕС опубликован список лиц и организаций, в отношении которых введены новые санкционные меры. В перечень вошли:
- Компания «Атлас майнинг» (ранее известная как Petropavlovsk), занимающаяся добычей золота.
- Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический» и его руководитель Елена Морозова.
- Генеральный директор компании «Камаз» Сергей Когогин.
- Ректор Национального исследовательского университета «МЭИ» Николай Рогалев.
- Холдинг «Стан», специализирующийся на станкостроении и входящий в структуру госкорпорации «Ростех».
- 28 российских судей и следователей, которых ЕС обвиняет в нарушении прав человека.
Ранее экономист в разговоре с Life.ru предсказал реакцию рубля на 17-й пакет антироссийских санкций ЕС. Эксперт отметил, что очередные ограничения не несут ничего нового. Тем временем в ЕС разрабатывают уже 18-й пакет.