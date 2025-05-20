ЕС раскрыл содержание 17-го пакета антироссийских санкций

В рамках 17-го пакета санкций ЕС против России введены ограничения в отношении 17 физических и 58 юридических лиц, включая компанию «Сургутнефтегаз». Об этом сообщает пресс-служба МИД Эстонии.

«75 лиц (17 физических и 58 юридических) были добавлены в санкционный список, в том числе «Сургутнефтегаз», крупный российских производитель нефти и газа», — говорится в сообщении ведомства.

В «Официальном журнале» ЕС опубликован список лиц и организаций, в отношении которых введены новые санкционные меры. В перечень вошли: