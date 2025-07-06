Президент Бразилии рассказал, что нужно сделать для установления мира на Украине

Президент Бразилии Лула да Силва призвал все стороны, вовлечённые в конфликт на Украине, активизировать прямые переговоры для достижения мирного урегулирования и долгосрочной стабильности. Об этом он заявил на открытии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

