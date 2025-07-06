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6 июля, 14:56

Президент Бразилии рассказал, что нужно сделать для установления мира на Украине

Лула Да Силва призвал к прямому диалогу ради установления мира на Украине

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Президент Бразилии Лула да Силва призвал все стороны, вовлечённые в конфликт на Украине, активизировать прямые переговоры для достижения мирного урегулирования и долгосрочной стабильности. Об этом он заявил на открытии саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро.

«Необходимо, чтобы все участники конфликта на Украине углубили прямой диалог с целью добиться прекращения огня и установления прочного мира», — сказал бразильский лидер.

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Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин принимает участие в саммите БРИКС. Российский лидер подключился к мероприятию дистанционно. По итогам встречи ожидается принятие итоговой декларации.

Наталья Демьянова
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