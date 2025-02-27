В БРИКС временно отказались от приёма новых участников

БРИКС не планирует в ближайшее время расширять своё объединение. На 2025 год таких планов нет из-за ряда институциональных проблем. Об этом сообщили в МИД Бразилии, председательствующей в клубе в 2025-м.

«Расширение было в последние два председательства (ЮАР и России). Кроме того, за время российского председательства 12 стран были приглашены присоединиться в качестве стран-партнёров», — сказал «Известиям» официальный представитель МИД Бразилии Жоэла Сампайо.

По словам дипломата, на данный момент в организации надо решить ряд институциональных проблем из-за растущего количества мероприятий. В определённой степени наблюдается дублирование усилий между уже существующими механизмами. Также возникла необходимость в едином и постоянном реестре документов и инициатив. Его введение упростит работу для новых участников.