Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 февраля, 07:32

В БРИКС временно отказались от приёма новых участников

МИД Бразилии: БРИКС не планирует расширяться в 2025 году

БРИКС не планирует в ближайшее время расширять своё объединение. На 2025 год таких планов нет из-за ряда институциональных проблем. Об этом сообщили в МИД Бразилии, председательствующей в клубе в 2025-м.

«Расширение было в последние два председательства (ЮАР и России). Кроме того, за время российского председательства 12 стран были приглашены присоединиться в качестве стран-партнёров», — сказал «Известиям» официальный представитель МИД Бразилии Жоэла Сампайо.

По словам дипломата, на данный момент в организации надо решить ряд институциональных проблем из-за растущего количества мероприятий. В определённой степени наблюдается дублирование усилий между уже существующими механизмами. Также возникла необходимость в едином и постоянном реестре документов и инициатив. Его введение упростит работу для новых участников.

Трамп заявил, что страны БРИКС отказались заменять доллар под угрозами пошлин
Трамп заявил, что страны БРИКС отказались заменять доллар под угрозами пошлин

Напомним, что в этом году саммит БРИКС пройдёт в Бразилии в Рио-де-Жанейро. Он состоится 6 и 7 июля. В мероприятии примут участие лидеры 20 стран, которые являются постоянными членами или партнёрами объединения. По словам главы МИД Бразилии Мауро Виейра, на саммите примут «очень важные решения» для углубления сотрудничества между государствами-участниками.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / justit

Наталья Афонина
  • Новости
  • Бразилия
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar