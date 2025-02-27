В БРИКС временно отказались от приёма новых участников
МИД Бразилии: БРИКС не планирует расширяться в 2025 году
БРИКС не планирует в ближайшее время расширять своё объединение. На 2025 год таких планов нет из-за ряда институциональных проблем. Об этом сообщили в МИД Бразилии, председательствующей в клубе в 2025-м.
«Расширение было в последние два председательства (ЮАР и России). Кроме того, за время российского председательства 12 стран были приглашены присоединиться в качестве стран-партнёров», — сказал «Известиям» официальный представитель МИД Бразилии Жоэла Сампайо.
По словам дипломата, на данный момент в организации надо решить ряд институциональных проблем из-за растущего количества мероприятий. В определённой степени наблюдается дублирование усилий между уже существующими механизмами. Также возникла необходимость в едином и постоянном реестре документов и инициатив. Его введение упростит работу для новых участников.
Напомним, что в этом году саммит БРИКС пройдёт в Бразилии в Рио-де-Жанейро. Он состоится 6 и 7 июля. В мероприятии примут участие лидеры 20 стран, которые являются постоянными членами или партнёрами объединения. По словам главы МИД Бразилии Мауро Виейра, на саммите примут «очень важные решения» для углубления сотрудничества между государствами-участниками.
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