Путин заявил о росте числа единомышленников БРИКС
Путин заявил, что БРИКС находит всё больше единомышленников на Юге и Востоке
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что БРИКС привлекает всё больше единомышленников среди стран глобального Юга и Востока. В своём выступлении по видеосвязи на саммите БРИКС он подчеркнул, что голос этого объединения, основанного на принципах равенства и партнёрства, становится всё более заметным на международной арене.
«У БРИКС много единомышленников среди стран глобального Юга и Востока. Им импонирует сложившаяся в объединении культура открытого партнёрства и сотрудничества, взаимного уважения и учёта мнений друг друга», — заявил Путин.
По словам Путина, БРИКС уверенно утвердился среди центров глобального управления, и его солидный голос в поддержку государств и интересов коренного большинства становится всё яснее на мировой арене.
Ранее Владимир Путин заявлял, что о неуклонном увеличении расчётов в национальных валютах между государствами БРИКС. По его словам, в прошлом году доля российской национальной валюты — рубля — и валют дружественных стран в расчётах России с другими государствами БРИКС составила 90%.