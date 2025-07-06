Путин заявил о росте числа единомышленников БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что БРИКС привлекает всё больше единомышленников среди стран глобального Юга и Востока. В своём выступлении по видеосвязи на саммите БРИКС он подчеркнул, что голос этого объединения, основанного на принципах равенства и партнёрства, становится всё более заметным на международной арене.

«У БРИКС много единомышленников среди стран глобального Юга и Востока. Им импонирует сложившаяся в объединении культура открытого партнёрства и сотрудничества, взаимного уважения и учёта мнений друг друга», — заявил Путин.

По словам Путина, БРИКС уверенно утвердился среди центров глобального управления, и его солидный голос в поддержку государств и интересов коренного большинства становится всё яснее на мировой арене.