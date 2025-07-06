Путин отметил увеличение расчётов в нацвалютах между странами БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о неуклонном увеличении расчётов в национальных валютах между государствами БРИКС. Это заявление было сделано в ходе его выступления на саммите объединения по видеосвязи.

«Применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растёт. В 2024 году доля нашей национальной валюты — рубля — и валют дружественных стран в расчётах России с другими государствами БРИКС составила 90%», — подчеркнул Путин.