Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 июля, 15:25

Путин отметил увеличение расчётов в нацвалютах между странами БРИКС

Путин: Расчёты в нацвалютах между странами БРИКС продолжают расти

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о неуклонном увеличении расчётов в национальных валютах между государствами БРИКС. Это заявление было сделано в ходе его выступления на саммите объединения по видеосвязи.

«Применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растёт. В 2024 году доля нашей национальной валюты — рубля — и валют дружественных стран в расчётах России с другими государствами БРИКС составила 90%», — подчеркнул Путин.

Путин: Однополярный мир, ориентированный на «золотой миллиард», уходит в прошлое
Путин: Однополярный мир, ориентированный на «золотой миллиард», уходит в прошлое

Лидер России также подчеркнул, что экономическая мощь объединения значительно превосходит другие группы стран, в том числе «Большую семёрку». По прогнозам, к 2025 году совокупный ВВП стран БРИКС будет примерно на 25% выше, чем у G7.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Путин
  • БРИКС
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar