Путин отметил увеличение расчётов в нацвалютах между странами БРИКС
Путин: Расчёты в нацвалютах между странами БРИКС продолжают расти
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Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о неуклонном увеличении расчётов в национальных валютах между государствами БРИКС. Это заявление было сделано в ходе его выступления на саммите объединения по видеосвязи.
«Применение национальных валют в торговле между нашими государствами неуклонно растёт. В 2024 году доля нашей национальной валюты — рубля — и валют дружественных стран в расчётах России с другими государствами БРИКС составила 90%», — подчеркнул Путин.
Лидер России также подчеркнул, что экономическая мощь объединения значительно превосходит другие группы стран, в том числе «Большую семёрку». По прогнозам, к 2025 году совокупный ВВП стран БРИКС будет примерно на 25% выше, чем у G7.