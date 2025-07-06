Стало известно, какая страна будет хозяйкой саммита БРИКС в 2026 году
Следующий саммит БРИКС, запланированный на 2026 год, пройдёт в Индии
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Следующий саммит БРИКС, запланированный на 2026 год, пройдёт в Индии под её председательством. Об этом говорится в итоговой декларации саммита объединения, опубликованной правительством Бразилии.
«Мы приветствуем председательство Бразилии в БРИКС в 2025 году и выражаем нашу благодарность правительству и народу Бразилии за проведение XVII саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Мы выражаем полную поддержку Индии в её председательстве в БРИКС в 2026 году и проведении XVIII саммита БРИКС в Индии», — указано в документе.
Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Бразилии, заявлял, что все государства, входящие в объединение, выступают за равенство и добрососедство, несмотря на разные модели развития. Российский лидер подчеркнул, что страны стремятся активно участвовать в поддержании мировой стабильности, безопасности и создании условий для процветания.