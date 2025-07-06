Лидеры БРИКС в декларации саммита осудили атаки на ж/д мосты в российских регионах
Подрыв на железной дороге в Брянской области. Обложка © Telegram / AV БогомаZ
Страны БРИКС осудили атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру в приграничных областях России (Брянской, Курской и Воронежской). Об этом говорится в итоговой декларации саммита объединения, опубликованной правительством Бразилии.
«Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, умышленно направленные против мирных жителей в Брянской, Курской и Воронежской областях 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года, что привело к многочисленным пострадавшим среди мирного населения, включая детей», — сказано в документе.
Напомним, в ночь на 1 июня киевский режим подорвал автомобильный мост на железной дорогой в Брянской области. Конструкция обрушилась, когда под ним шёл пассажирский поезд. Погибли семь человек, пострадали 118. Позже такая же диверсия произошла и в Курской области. К счастью, обошлось без жертв, но пострадали машинист грузового состава и двое его помощников. Кроме того, 5 июня на 725-м километре железнодорожного участка Евдаково-Сагуны в Воронежской области произошёл подрыв полотна.