Страны БРИКС договорились об укреплении военного и экономического сотрудничества

Страны БРИКС приняли решение о существенном укреплении военного сотрудничества в рамках семнадцатого саммита в Рио-де-Жанейро. В опубликованной декларации участники подчеркнули намерение развивать всестороннее сотрудничество, особый акцент сделав на политическом и военном взаимодействии, экономическом и финансовом партнёрстве, а также культурном и межличностном обмене.

«Опираясь на 17 лет саммитов БРИКС, мы также обязуемся укреплять сотрудничество в расширенном БРИКС по трём направлениям: политическое и военное, экономическое и финансовое, культурное и межличностное сотрудничество, а также укреплять наше стратегическое партнёрство», — указано в документе.