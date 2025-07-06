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6 июля, 18:12

Страны БРИКС договорились об укреплении военного и экономического сотрудничества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dilok Klaisataporn

Страны БРИКС приняли решение о существенном укреплении военного сотрудничества в рамках семнадцатого саммита в Рио-де-Жанейро. В опубликованной декларации участники подчеркнули намерение развивать всестороннее сотрудничество, особый акцент сделав на политическом и военном взаимодействии, экономическом и финансовом партнёрстве, а также культурном и межличностном обмене.

«Опираясь на 17 лет саммитов БРИКС, мы также обязуемся укреплять сотрудничество в расширенном БРИКС по трём направлениям: политическое и военное, экономическое и финансовое, культурное и межличностное сотрудничество, а также укреплять наше стратегическое партнёрство», — указано в документе.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что все государства, входящие в БРИКС, выступают за равенство и добрососедство, несмотря на разные модели развития. Российский лидер подчеркнул, что государства, входящие в объединение, стремятся активно участвовать в поддержании мировой стабильности, безопасности и создании условий для процветания.

Полина Никифорова
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