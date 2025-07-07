В Кремле прокомментировали планы Трампа обложить пошлинами страны БРИКС
Песков: В Кремле знают о намерении Трампа ввести пошлины против стран БРИКС
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В Кремле приняли к сведению заявления президента США Дональда Трампа о вероятности введения торговых пошлин против стран БРИКС. Об этом представителей прессы проинформировал официальный представитель российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы действительно видели такие заявления президента Трампа», — сообщил журналистам Песков.
На данный момент в БРИКС входят десять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Египет, Эфиопия, Индонезия. Накануне завершился саммит организации. Президент РФ Владимир Путин оценил итоговую декларацию мероприятия, подчеркнув, что она создаёт хороший задел для дальнейшей работы.
Напомним, ранее американский лидер заявил, что в отношении государств, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС, будут установлены дополнительные торговые тарифы в размере 10%. В другом своём заявлении республиканец отметил, что процесс уведомления других стран о введении пошлин или заключении торговых сделок будет запущен США с 7 июля.