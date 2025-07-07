Запад охватила паника из-за усиления влияния стран БРИКС
Bild: Запад обеспокоен усилением влияния БРИКС на мировой арене
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Западные страны испытывают нарастающее беспокойство из-за активизации БРИКС, рассматривая инициативы объединения как попытку изменить миропорядок и подорвать их влияние. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
По мнению издания, страны БРИКС стремятся перестроить мир и ослабить Запад, о чём якобы свидетельствуют пункты проекта итоговой декларации саммита, касающиеся обеспокоенности нарушениями правил ВТО и необходимости реформы МВФ. Особую опасность для Запада представляет инициатива по созданию Нового Банка Развития в рамках БРИКС, которая позволит увеличить инвестиции в развивающиеся страны и уменьшить зависимость от западных финансовых институтов.
«С помощью этой инициативы страны БРИКС ясно дают понять, что они хотят захватить мировую арену», — заключает Bild.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 10-процентные торговые пошлины в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС. Соответствующее заявление было опубликовано в социальной сети Truth Social. Американский лидер подчеркнул, что исключений не будет и страны, поддерживающие «антиамериканскую политику», столкнутся с дополнительными пошлинами.