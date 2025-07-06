«Хороший задел для работы»: Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС
Путин — об итоговой декларации БРИКС: Хороший задел для дальнейшей работы
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Саммит БРИКС, проходящий в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, становится ключевым событием международной дипломатии. Президент России Владимир Путин, участвующий в мероприятии посредством видеосвязи, высоко оценил подготовленную итоговую декларацию.
«Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создаёт хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества», — заявил президент.
Глава российского государства подчеркнул значимость предстоящего документа для дальнейшего взаимодействия стран-участниц.
Ранее Путин заявлял, что все государства, входящие в БРИКС, выступают за равенство и добрососедство, несмотря на разные модели развития. Российский лидер подчеркнул, что государства, входящие в объединение, стремятся активно участвовать в поддержании мировой стабильности, безопасности и создании условий для процветания.