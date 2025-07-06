«Хороший задел для работы»: Путин оценил итоговую декларацию саммита БРИКС

«Полагаю, что подготовленная к утверждению итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро создаёт хороший задел для нашей дальнейшей совместной работы в традиционном для БРИКС духе преемственности и равноправного сотрудничества», — заявил президент.

Ранее Путин заявлял, что все государства, входящие в БРИКС, выступают за равенство и добрососедство, несмотря на разные модели развития. Российский лидер подчеркнул, что государства, входящие в объединение, стремятся активно участвовать в поддержании мировой стабильности, безопасности и создании условий для процветания.