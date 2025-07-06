Путин призвал увеличить встречные капиталовложения через механизмы БРИКС

Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил необходимость кратного увеличения объёмов встречных капиталовложений между странами-участницами БРИКС. В своём выступлении на пленарном заседании саммита объединения в формате видеоконференции он отметил, что данная задача является актуальной.

«Актуальной видится и задача кратного увеличения странами-участницами объединения объёмов встречных капиталовложений, в том числе через механизмы БРИКС и в первую очередь Новый банк развития», — заявил Путин.

Глава государства пояснил, что речь идёт о совместной разработке согласованных инструментов, направленных на поддержку и привлечение финансовых ресурсов для экономик стран БРИКС, а также для государств глобального Юга и Востока.