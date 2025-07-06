Путин призвал увеличить встречные капиталовложения через механизмы БРИКС
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Президент Российской Федерации Владимир Путин обозначил необходимость кратного увеличения объёмов встречных капиталовложений между странами-участницами БРИКС. В своём выступлении на пленарном заседании саммита объединения в формате видеоконференции он отметил, что данная задача является актуальной.
«Актуальной видится и задача кратного увеличения странами-участницами объединения объёмов встречных капиталовложений, в том числе через механизмы БРИКС и в первую очередь Новый банк развития», — заявил Путин.
Глава государства пояснил, что речь идёт о совместной разработке согласованных инструментов, направленных на поддержку и привлечение финансовых ресурсов для экономик стран БРИКС, а также для государств глобального Юга и Востока.
Кроме того, Путин отметил, что БРИКС находит всё больше сторонников среди стран глобального Юга и Востока. Российский лидер акцентировал внимание на том, что голос этого объединения, основанного на принципах равенства и партнёрства, становится всё более заметным на мировой арене. Путин также добавил, что БРИКС уверенно занял своё место среди центров глобального управления.