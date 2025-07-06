Выступая на саммите БРИКС по видеосвязи, президент России Владимир Путин отметил, что либеральная модель глобализации, которую создал Запад, утратила свою актуальность. Глава государства также подчеркнул, что переток деловой активности в развивающиеся государства способствует значительному экономическому подъёму.

Он также указала на то, что центр деловой активности начал меняться — в настоящее время он смещается в сторону развивающихся рынков. Именно этот процесс, по мнению Путина, провоцирует начало роста, который, в том числе, заметен и в странах БРИКС.