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6 июля, 15:29

Модель либеральной глобализации изживает себя, заявил Путин

Путин: Либеральная модель глобализации сегодня изживает себя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Выступая на саммите БРИКС по видеосвязи, президент России Владимир Путин отметил, что либеральная модель глобализации, которую создал Запад, утратила свою актуальность. Глава государства также подчеркнул, что переток деловой активности в развивающиеся государства способствует значительному экономическому подъёму.

«Смена мирового экономического уклада продолжает набирать обороты. Всё свидетельствует о том, что модель либеральной глобализации изживает себя», — отметил российский лидер.

Он также указала на то, что центр деловой активности начал меняться — в настоящее время он смещается в сторону развивающихся рынков. Именно этот процесс, по мнению Путина, провоцирует начало роста, который, в том числе, заметен и в странах БРИКС.

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Напомним, что ранее сегодня президент Владимир Путин подключился к пленарному заседанию, которое проходит в рамках саммита БРИКС, в дистанционном формате. Само мероприятие проходит в Рио-де-Жанейро. В рамках своего выступления глава российского государства отметил, что экономическая мощь объединения значительно превосходит другие группы стран. В том числе «Большая семёрка» значительно уступает БРИКС в экономическом аспекте.

Ольга Сливченко
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