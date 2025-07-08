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8 июля, 06:30

Торговая дуэль: Казахстан готовит ответ на удар Трампа

Министерство торговли Казахстана готовит ответ на 25-процентные пошлины Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pictures of your Life

Министерство торговли и интеграции Казахстана объявило о подготовке официального ответа на введённые Соединёнными Штатами 25-процентные таможенные сборы на товары из республики. Об этом во вторник, 8 июля, объявила пресс-служба ведомства.

В ответ на данное решение Вашингтона казахстанское министерство уже приступило к разработке мер, которые позволят защитить национальные интересы и сбалансировать торговые отношения между двумя странами.

«В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ», — сказано в сообщении.

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Ранее президент США Трамп направил главе Казахстана Токаеву письмо, в котором уведомил его, что Америка вводит пошлины на товары из Казахстана в размере 25%. Белый дом в тот же день распорядился ввести такие же сборы для Японии и Южной Кореи.

Владимир Озеров
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