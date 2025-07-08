Торговая дуэль: Казахстан готовит ответ на удар Трампа

Министерство торговли и интеграции Казахстана объявило о подготовке официального ответа на введённые Соединёнными Штатами 25-процентные таможенные сборы на товары из республики. Об этом во вторник, 8 июля, объявила пресс-служба ведомства.

В ответ на данное решение Вашингтона казахстанское министерство уже приступило к разработке мер, которые позволят защитить национальные интересы и сбалансировать торговые отношения между двумя странами.

«В связи с введением США 25% пошлины на товары из Казахстана министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ», — сказано в сообщении.