Трамп собирается ввести пошлины на товары из Казахстана

Американский лидер Дональд Трамп с 1 августа 2025 года намерен ввести пошлины на товары из Казахстана в размере 25%. Соответствующее письмо глава Белого дома направил президенту республики Касым-Жомарту Токаеву.

«Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Казахстана пошлину в размере всего 25% на любые и все казахстанские товары, направляемые в Соединённые Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин», — документ республиканец опубликовал на странице в социальной сети Truth Social.