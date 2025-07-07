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7 июля, 17:02

Трамп объявил о введении 25% пошлин для двух стран

Трамп объявил о введении 25% пошлин для Японии и Южной Кореи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25-процентных тарифов на импорт из Японии и Южной Кореи, начиная с 1 августа. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, опубликовав письма к премьер-министрам этих стран.

«Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран <…> Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары», — говорится в письмах.

Трамп подчеркнул, что американские производители будут освобождены от новых пошлин. При этом он добавил, что Вашингтон оставляет за собой возможность увеличить пошлины в ответ на любые действия со стороны Токио или Сеула.
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Ранее американский лидер заявил, что в отношении государств, поддерживающих «антиамериканскую» политику БРИКС, будут установлены дополнительные торговые тарифы в размере 10%. В другом своём заявлении республиканец отметил, что процесс уведомления других стран о введении пошлин или заключении торговых сделок будет запущен США с 7 июля.

Наталья Демьянова
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