Трамп объявил о введении 25% пошлин для двух стран

Президент США Дональд Трамп анонсировал введение 25-процентных тарифов на импорт из Японии и Южной Кореи, начиная с 1 августа. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social, опубликовав письма к премьер-министрам этих стран.

«Мы должны положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих стран <…> Поэтому мы вводим 25-процентную пошлину на любые поступающие товары», — говорится в письмах.

Трамп подчеркнул, что американские производители будут освобождены от новых пошлин. При этом он добавил, что Вашингтон оставляет за собой возможность увеличить пошлины в ответ на любые действия со стороны Токио или Сеула.