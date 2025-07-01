Сами себя загоняют в ловушку: В России объяснили проблему торговых войн Трампа

США под руководством президента Дональда Трампа оказались в ловушке собственной торговой политики, сперва осложнив отношения с Россией, а затем устроив торговую войну с Китаем и множеством других стран. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин.

«Это ведь вред нанесёт и американцам. Если вы продавали туда смартфоны, а вам выкатили пошлину, но спрос при этом никуда не делся, то значит, вы просто поднимете цену. Вместо 100 долларов будете продавать за 150, а если пошлина 100% — то за 200. В итоге платит американский потребитель», — заявил он в разговоре с «Царьградом».

Особую уязвимость США демонстрируют в вопросе поставок редкоземельных металлов, где доминирующие позиции занимает Китай. Пекин уже использует это преимущество, вынуждая Вашингтон искать компромиссные решения.

Проводя параллели с российским опытом, Катырин напомнил, что западные санкции в конечном итоге стимулировали развитие отечественного сельского хозяйства, превратив Россию в крупнейшего экспортёра зерна. По его мнению, администрация Трампа начинает осознавать риски своей политики и в некоторых вопросах будет вынуждена идти на уступки, особенно там, где потери для американской экономики оказываются слишком значительными. Президент США, как бизнесмен, будет оценивать ситуацию с точки зрения выгоды и убытков, что может привести к пересмотру отдельных протекционистских мер.