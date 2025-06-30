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30 июня, 14:59

«Ударит по самому Трампу»: Политолог оценил последствия введения США 500% пошлин

Политолог Аджамян: Введение США 500% пошлин ударит по самому Трампу

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rawpixel.com

Если президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о введении 500% пошлин для стран, сотрудничающих с Россией, то он должен понимать, что это может обернуться против него. Об этом заявил политолог Норат Аджамян в беседе с РИА «ФедералПресс».

«На текущем этапе принятие этого законопроекта маловероятно. Подобные меры вызовут ответные действия со стороны Китая, что в итоге ударит по экономике США и самому Трампу», — подчеркнул Аджамян.

По его мнению, главная опасность заключается в реакции Китая — крупнейшего импортёра российской нефти, который почти наверняка ответит симметричными мерами. Это спровоцирует рост цен внутри США, особенно в «ржавом поясе», где традиционно сильны позиции республиканцев.

Аджамян добавил, что ни Китай, ни Индия не станут сворачивать закупки у России, поскольку для них важна не только финансовая выгода, но и стабильность поставок на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Даже в случае принятия законопроекта, он не изменит позицию Москвы по Украине, а лишь спровоцирует приостановку дипломатического диалога. Это поставит под угрозу обещания Трампа быстро урегулировать конфликт и нанесёт удар по его имиджу.

Эксперт также отметил, что текущее осторожное потепление в отношениях России и США после прихода Трампа может быть полностью нивелировано новыми санкциями.

В Кремле отреагировали на слова русофоба Грэма* о санкциях против РФ
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Напомним, ранее глава Белого дома выразил готовность продвигать антироссийские санкции. По словам сенатора Линдси Грэма*, американский лидер обсуждал этот вопрос, играя в гольф. Законопроект предусматривает жёсткие меры против стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы, в частности, введение 500-процентной пошлины на импорт из таких стран в США. Позднее стало известно, что сенаторы могут рассмотреть и принять новый законопроект уже на следующей неделе.

* Физлицо, включённое Росфинмониторингом в реестр террористов-экстремистов.

Александра Мышляева
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