«Ударит по самому Трампу»: Политолог оценил последствия введения США 500% пошлин

Если президент США Дональд Трамп поддерживает законопроект о введении 500% пошлин для стран, сотрудничающих с Россией, то он должен понимать, что это может обернуться против него. Об этом заявил политолог Норат Аджамян в беседе с РИА «ФедералПресс».

«На текущем этапе принятие этого законопроекта маловероятно. Подобные меры вызовут ответные действия со стороны Китая, что в итоге ударит по экономике США и самому Трампу», — подчеркнул Аджамян.

По его мнению, главная опасность заключается в реакции Китая — крупнейшего импортёра российской нефти, который почти наверняка ответит симметричными мерами. Это спровоцирует рост цен внутри США, особенно в «ржавом поясе», где традиционно сильны позиции республиканцев.

Аджамян добавил, что ни Китай, ни Индия не станут сворачивать закупки у России, поскольку для них важна не только финансовая выгода, но и стабильность поставок на фоне нестабильности на Ближнем Востоке. Даже в случае принятия законопроекта, он не изменит позицию Москвы по Украине, а лишь спровоцирует приостановку дипломатического диалога. Это поставит под угрозу обещания Трампа быстро урегулировать конфликт и нанесёт удар по его имиджу.

Эксперт также отметил, что текущее осторожное потепление в отношениях России и США после прихода Трампа может быть полностью нивелировано новыми санкциями.